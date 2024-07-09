لماذا انقلب «الإنجليز» على ريشي سوناك بعد 14 عاما؟.. 5 أسباب منها غزة

في خسارة تاريخية لحزب «المحافظين» البريطاني، الذي حكم بريطانيا لمدة 14 عامًا متتالية، فاز حزب العمال برئاسة كير ستارمر على نظيره ريشي سوناك رئيس «المحافظين» في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأرجعت شبكة «CNBC» الأمريكية في تقرير لها هذا التدهور السياسي إلى خمسة أسباب رئيسية، جاءت كالتالي:

العدوان علي غزة

أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى انهيار شعبية حزب «المحافظين» هو موقفه من قضية قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، فقد رفض ريشي سوناك رئيس الوزراء الحديث عن تعنت بريطانيا في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأكد على حق الدفاع عن النفس لدولة الاحتلال، مما تسبب في تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية.

سويلا برافمان وشرطة لندن

وجهت سويلا برافمان، وزيرة الداخلية البريطانية، انتقادات حادة إلى شرطة لندن بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المرتبطة بالفلسطينيين، مما أثار جدلاً كبيرًا حول معايير التعامل، كما تعرضت لدعوات للإقالة بسبب اتهاماتها بتقويض استقلالية الشرطة وزرع الانقسامات في المجتمع.

تأثير قيمة الجنيه الإسترلينيخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 14%، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد البريطاني وأدى إلى انخفاض الاستثمارات الداخلية.

تآكل القوة الشرائية

رغم تباطؤ تسارع الأسعار في السنوات الأخيرة، فإن الأجور الحقيقية لم تستعد من تراجعها منذ عام 2010، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين البريطانيين وتفاقم الحالة المالية للأسر.

تراجع مستوى المعيشة

منذ عام 2010، شهدت بريطانيا تباطؤاً في نمو الأرباح وانخفاضاً في الإنفاق العام، بالإضافة إلى نمو ضعيف في الإنتاجية ومستويات المعيشة. هذا التدهور أدى إلى زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية داخل المملكة.

قفزة في أسعار المنازل

شهدت أسعار المنازل ارتفاعًا كبيرًا، على الرغم من انخفاض متوسط الأسعار عند 284.6 ألف جنيه إسترليني في ديسمبر الماضي، مقابل 291.7 ألف جنيه إسترليني في سبتمبر 2022.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية، فإن أسعار المنازل لا تزال مرتفعة بشكل كبير بالمقارنة مع مستويات الدخل التاريخية.