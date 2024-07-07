ماذا حدث في وادي الموت؟.. موجة حر تاريخية محتملة تهدد 130 مليون أمريكي

حطمت موجة حر مستمرة منذ فترة طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية، الأرقام القياسية وأشعلت العشرات من حرائق الغابات وتركت نحو 130 مليون شخص تحت تهديد درجات الحرارة المرتفعة، على وشك أن تشتد بما يكفي لدرجة أن هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اعتبرتها تاريخية، بحسب ما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية.

تفاصيل موجة الحر التاريخية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، يوم السبت، أن نحو 133 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يتعرضون للحرارة الشديدة، معظمهم في الولايات الغربية، حيث من المتوقع أن تستمر الحرارة أعلى من المتوسط ​​بمقدار 15 إلى 30 درجة فهرنهايت، حتى الأسبوع المقبل.

وقال جاكوب آشرمان، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الأمريكية، إن الحرارة الشديدة والرطوبة قد تتضافران لتتسببا في ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت (نحو 38 درجة مئوية) في أجزاء من شمال غرب المحيط الهادئ ومنطقة وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي.

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة

وفي يوم الجمعة، تم تسجيل رقم قياسي جديد للحرارة في وادي الموت بكاليفورنيا، أحد أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، وتحطم الرقم القياسي السابق بمقدار 5 درجات فهرنهايت، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 127 درجة فهرنهايت (53 درجة مئوية)، وكان الرقم القياسي القديم 122 درجة فهرنهايت قد تم تسجيله آخر مرة في عام 2013.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعات أكثر تطرفًا، بما في ذلك 129 درجة فهرنهايت يوم الأحد في فرنيس كريك في منتزه وادي الموت الوطني، ثم نحو 130 درجة فهرنهايت حتى يوم الأربعاء.

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة رسميًا على الإطلاق على الأرض هي 134 درجة فهرنهايت (57 درجة مئوية) في وادي الموت في يوليو 1913، رغم أن بعض الخبراء يشككون في هذا القياس ويقولون إن الرقم القياسي الحقيقي كان 130 درجة فهرنهايت المسجلة هناك في يوليو 2021.

والحرارة الشديدة، مصحوبة بالرياح وانخفاض الرطوبة، تعني أن احتمال انتشار حرائق الغابات مرتفع.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن التحذيرات الحمراء سارية المفعول في معظم أنحاء كاليفورنيا حتى مساء السبت، وحث المسؤولون الناس على البقاء يقظين واتخاذ احتياطات إضافية مثل تجنب الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى إشعال الحرائق واتباع أوامر الإخلاء.

وبحلول يوم السبت، أجبر الحريق آلاف الأشخاص على الإخلاء وأصاب اثنين من رجال الإطفاء. وتم احتواء الحريق بنسبة 71%، وذكرت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا أن الحريق دمر 26 مبنى .