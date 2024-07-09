حدث ليلا.. مفاجأة بشأن السنوار وانفجارات في سوريا وصاروخ نووي أمريكي يثير القلق

شهد العالم عدة أحداث هامة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، من بينها تطورات حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، بالإضافة إلى مفاجأة جديدة تتعلق بيحيى السنوار ووعده للأسرى الفلسطينيين قبل 13 عامًا، كما أعربت روسيا والصين عن قلقهما إزاء صاروخ نووي أمريكي عابر للقارات، وصولا إلى الانفجارات القوية التي هزّت مدينة بانياس السورية.

زميل «السنوار» يكشف مفاجأة

خلال العقد الماضي، أصبح يحيى السنوار، الأسير المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، قائدًا للفصائل الفلسطينية، وواحدًا من أبرز الشخصيات التي تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام إسرائيل.

وفي 11 أكتوبر 2011، عُقدت صفقة تُعرف بـ «صفقة شاليط» أو «وفاء الأحرار»، بعدما أفرجت حركة حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1050 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وفي ليلة إطلاق سراح «شاليط»، وعد يحيى السنوار، جميع الأسرى الفلسطينيين بالإفراج عنهم، وهو الوعد الذي يحاول تحقيقه منذ ما يقرب من 13 عامًا.

وكشف الأسير المحرر نبيه عواضة، زميل يحيى السنوار السابق في سجن عسقلان المركزي، عن وعدٍ قوي قطعه الأخير ليلة إطلاق سراحه في صفقة «وفاء الأحرار»، إذ قال بصوتٍ مرتفعٍ: «ما بكون أنا السنوار إذا لم أحرركم».

وكشف غواصة الكثير عن السنوار بأنه كان يتعامل بشكل رقيق مع الأسرى الفلسطينيين، ولكن كان حزمًا مع السجانين، وذكر أن شقيقه محمد السنوار كان مسؤولًا عن إعداد قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم في صفقة «وفاء الأحرار».

وأشار إلى أنّ محمد السنوار حرص على أن تتضمن القائمة أسرى من مختلف الفصائل الفلسطينية، مثل حركة فتح والجهاد الإسلامي وجبهة التحرير الشعبية، وليس فقط أعضاء حركة حماس.

صاروخ عابر للقارات

أعلن «البنتاجون» استمراره في تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات رغم ارتفاع تكلفة برنامج «سنتنيل» (الخفير) لأكثر من 80%، لضمان أمن البلاد.

وأشار البنتاجون، في بيان، إلى أنه لا بديل متاح لبرنامج سنتنيل يوفر نفس الفعالية الاستراتيجية بتكلفة أقل، ولضمان بقاء أمريكا قادرة على تلبية احتياجاتها الدفاعية لا خيار سوى المضي قدما به.

انفجارات تهز سوريا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الثلاثاء، بسماع انفجارين في محيط مدينة بانياس على الساحل السوري، مما أدى إلى حالة من الذعر والقلق بين السكان، فيما أكدت وكالة الأنباء السورية أن المدينة تعرضت لضربات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن إسرائيل نفذت ضربة جوية استهدفت موقعًا في محيط مدينة بانياس، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.