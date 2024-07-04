حدث ليلا.. مفاجأة مدوية بشأن مكان السنوار وضربة جديدة لنتنياهو

اشتعلت الساحة العالمية بالعديد من الأحداث خلال ساعات الليل الماضية، خاصة فيما يتعلق بأحداث قطاع غزة، بعد أن كشفت مصادر مقربة من قائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار عن شروطه لإجراء صفقة لتبادل المحتجزين، في الوقت الذي بدأت فيه مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى توجه ضربات إلى رئيس الحكومة وتتهمه بعرقلة الصفقة، بينما شهدت الولايات المتحدة حريقًا ضخمًا، فماذا حدث ليلا؟

مفاجأة مدوية بشأن السنوار

على مدار أكثر من 9 أشهر، وتحديدًا منذ طوفان الأقصى التي كشفت عن مدي الهشاشة الأمنية لدولة الاحتلال، ورئيس الحكومة يضع نصب عينيه هدف واحد هو اغتيال مهندس تلك العملية يحيى السنوار، وهي المهمة التي قد تتيح له الظهور كمنتصر والتي فشل فيها حتى الآن، بل أصبح التساؤل الذي يشغل بال الكثيرين هل السنوار فوق الأرض أم في الأنفاق تحتها.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة «الشرق الأوسط» عن يحيى السنوار على لساد مصدر مقرب من الفصائل، أن هناك شخصين أو 3 أشخاص على الأكثر هم من يعرفون مكان السنوار، ويؤمنون احتياجاته، دون الكشف عن مكان وجوده.

وأكدت تلك المصادر أن السنوار على إطلاع دائم ومكثف للأحداث التي تجري في غزة، وأنه على تواصل دائم مع قيادات الفصائل داخل وخارج قطاع غزة، خاصة في الأوقات الحاسمة فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، وصفقة تبادل المحتجزين.

وأضافت المصادر أن شخصية السنوار أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ مطالب الفصائل بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة أو الشهادة، أما قرار الإبعاد من قطاع غزة فهو غير مطروح للنقاش من الأساس.

ضربة مدوية لنتنياهو

وعلى الجاب الآخر، بدأت حدة التوترات والتصعيد بين مسئولين أمنيين ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تظهر للعلن، وعلى صفحات وسائل الإعلام عبرية.

ونقلت صحيفة واينت العبرية عن مسئول أمني كبير، اتهم نتنياهو بأنه يماطل في الموافقة على صفقة تبادل المحتجزين في قطاع غزة، وذلك لأنه ينتظر انتهاء دورة الكنيست الصيفية، وأن يؤدي خطابه أمام الكونجروس، وهو ما يعني فرص أكبر لبقائه سياسيا في منصبه.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن أهالي المحتجزين الذين أصبحوا يتظاهرون بشكل يومي، ويحاصرون منزل نتنياهو غاضبون من الحكومة، ويؤكدون مرارًا وتكرارًا أنهم لن يسمحوا لوزراء الحكومة الحالية بإفشال الصفقة ولن يتراجعوا عن موقفهم حتى عودة ابنائهم إليهم مرة أخرى.

حريق ضخم في كاليفورنيا

وكشفت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن اندلاع حريق ضخم شمال الولاية، ساعده على الانتشار الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، ما استدعى إجلاء آلاف السكان.

وأوضحت السلطات أنها أجلت نحو 13 ألف شخص من منازلهم، بعدما التهمت النيران التي تستعر منذ الثلاثاء الماضي، وحتى الآن نحو 1400 هكتار من المساحات الخضراء.

وقال رئيس مديرية الإطفاء إن الفرق وعددهم 400 عنصر يساعدهم طائرات ومروحيات إطفاء، تواجه ظروف صعبة للغاية، وبسبب ارتفاع الحرارة، والشجيرات الجافة ينتشر الحريق بصورة أسرع.