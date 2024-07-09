تغير مفاجئ في حالة الطقس.. «الأرصاد» تحذر من موجة حارة جديدة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، فبعد أن شهدت كل الأنحاء انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، والذي بدأ السبت الماضي واستمر حتى أمس الاثنين، وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من اليوم، كبداية لموجة شديدة الحرارة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة لالأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على جميع الأنحاء، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة رطبا ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حركة الرياح معتدلة وتنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ارتفاع نسبة الرطوية لتصل ل 90%

وحذرت هيئة الأرصاد أيضا من ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم، إذ تسجل العظمى ليلا في القاهرة الكبرى والوجه البحري نسبة تتراوح بين 80 و85%، بينما تتراوح الصغرى نهارار بين 35 و40%، فيما تتراوح العظمى ليلا على السواحل الشمالية بين 85 و90%، فيما تتراوح الصغرى نهارا بين 50 و55%، وتتراوح العظمى على شمال الصعيد بين 60 و65%، فيما تتراوح الصغرى بين 25 و30%، فيما تتراوح العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 35 و40%، بينما تتراوح الصغرى بين 10 و15%.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة الكبرى: العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى ووسط سيناء: العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة مئوية

- سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 والصغرى 28 درجة مئوية.