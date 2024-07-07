في الثلاجة أم الغرفة؟.. أفضل مكان لتخزين الأدوية خلال الطقس الحار

مكان تخزين الدواء يتعلق بالحفاظ على المادة الفعالة به من التلف، إذ تتطلب شروط الحفاظ عليه درجة حرارة مناسبة توافق تلك المدونة على العبوة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تكثر التساؤلات عن المكان الأنسب لتخزين الأدوية؛ نظرا لكونها مواد حساسة للحرارة، فهل تُفضل الأجواء الباردة داخل الثلاجة أم درجة حرارة الغرفة؟

تأثير الطقس الحار على الأدوية

التغير الكبير في درجات الحرارة يؤثر على الأدوية ويعرضها للتلف، بالإضافة إلى عزل الغرفة عن الهواء الخارجي بما يسبب تعرضه للرطوبة، وهو ما تحذر منه النشرات الداخلية بعبوات الأدوية، لذلك ينصح الصيدلي أحمد رضا خلال حديثه لـ«الوطن» بضرورة إبعاد الدواء عن ضوء الشمس والأماكن المعرضة للماء مثل الحمامات والمطابخ؛ إذ تعمل الحرارة الشديدة على إحداث تفاعلات بين المواد الكيميائية الداخلة في مكوناتها، ينتج عنها تلف الأدوية وقد تتحول إلى مواد سامة غير قابلة للاستخدام، كما ينعدم تأثير المادة الفعالة بها وهو ما يؤثر على الخصائص العلاجية للأدوية بصورة سلبية.

التخزين المناسب للأدوية

لا تزيد الحرارة المناسبة لتخزين الأدوية عن 25 درجة مئوية، لكن في فصل الصيف ترتفع حرارة الغرفة عن تلك الدرجة بما يهدد صلاحية الأدوية، وفي هذه الحالة يُفضل الاحتفاظ بها في الرف الأخير بالثلاجة لضمان وصول الهواء البارد لها بنسبة قليلة لا تغير من خصائصها، وفي بعض الأحيان يكون من الأفضل ترك الأدوية في الجو العادي للغرفة مثل المضادات الحيوية التي لا تناسبها الحرارة المنخفضة للثلاجة على عكس الأدوية السائلة وقطرات الأذن التي يفضل تخزينها في درجة حرارة أقل من 10 مئوية، مع ضرورة الانتباه بألا تبقى الأطعمة مكشوفة داخل الثلاجة لتجنب تسرب البكتيريا والروائح إلى الدواء بما يؤثر على المادة الفعالة له.

علامات تدل على فساد الأدوية

ربما عن طريق السهو يترك البعض دواءً على قطعة من أثاث المنزل في الليل وباليوم التالي يُتفاجئ بأن طالتها أشعة الشمس لمدة طويلة، الأمر الذي يثير المخاوف من فساد ذلك الدواء، وفيما يلي بعض العلامات التي تدل على عدم صلاحية الدواء نتيجة ارتفاع الحرارة، وفقا لما ذكره موقع «coolermed»:

1. تغير في رائحة الدواء.

2. تغير في لون أقراص الأدوية.

3. تراكم الرواسب أسفل العبوة في الأدوية السائلة.

4. التكتل والعفن في الأدوية التي تباع على شكل مساحيق، مثل الفوار.