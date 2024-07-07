لمحبي الطيور.. طرق بسيطة لمساعدتها في التغلب على الطقس الحار «سيب مياه على الشباك»

تعاني جميع الكائنات الحية من ارتفاع درجات الحرارة حول العالم، ويبحث محبو الحيوانات عن طرق لتخفيف آثار الطقس الحار عليها، سواء كانت في المنازل أو الشوارع، ويغفل الكثير عن مساعدة الطيور، التي تكون في أشد الحاجة للمساعدة أيضاً، ما أبرز الطرق التي يمكن اتباعها لتخفيف الطقس الحار على الطيور.

توفير المياه

الاعتناء بالطيور ومساعدتهم في أثناء الطقس الحار، يحميهم من مخاطر صحية خطيرة، قد تتسبب في مشكلات بيئية، وحسبما ذكر في موقع «national wildlife foundation»، قد تعاني الطيور من الجفاف، أو الإصابة بضربة الشمس، ومن الوارد نفوقها بسبب الطقس الحار، ولكن يمكن مساعدتها عن طريق توفير المياه لها، وضع إناء واحد على النوافذ أو الشبابيك، يساعدها في التغلب على الطقس الحار.

الظل

أثناء ارتفاع درجات الحرارة، تبحث الطيور عن الظل، للابتعاد عن أشعة الشمس، ومن ضمن الأخطاء التي يقع فيها الأشخاص التي تقتني الطيور في المنازل، تركهم في الأقفاص على النوافذ أو الشبابيك، دون توفير لهم ستار أو أي شيء يحميها من الشمس، ما يعرضها لمخاطر قد تسبب لها الوفاة، كما يمكن مساعدة الطيور بشكل عام بتثبيت مظلة على النوافذ، تحتمي بها من أشعة الشمس الحارة.

الطعام

تبذل الطيور جهدا كبيرا للبحث عن الطعام، ويكون الأمر شاقا للغاية طوال فترات النهار، مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن مساعدتها بتوفير الطعام لها سواء على الأسطح أو على الأرصفة في الشوارع، تستطيع الطيور الوصول إلى أطعمتها بسهولة، كما أن الأطعمة تتوفر في المنازل بشكل كبير، يمكن تقديم البقوليات لها مثل العدس والفاصوليا، أو الاعتماد على الخضروات مثل البقدونس والخس.