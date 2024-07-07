تصل 43 درجة جنوب الصعيد.. حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر الاستقرار في حالة الطقس غدا الاثنين على معظم الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار، وتتراوح درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على القاهرة الكبرى بين 36 و38 درجة مئوية.

حالة الطقس الاثنين

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء، حار رطب خلال الليل، أما على السواحل الشمالية فيسود طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.

ومن المتوقع نشاط حركة الرياح على معظم الأنحاء، وتكون درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى 38 درجة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وتأتي درجات الحرارة غدا الاثنين على القاهرة الكبرى والأقاليم كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.