أسعار تذاكر وموعد حفل تامر حسني في مهرجان العلمين.. وشروط الحضور

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الحدث الترفيهي الأقوى والأكبر في المنطقة العربية، إذ تستعد مدينة العلمين لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين نسخة 2024، في المدينة الساحرة التي خطفت أنظار العالم، وأصبحت وجهة سياحية مصيفية أولى للكثيرين، في الفترة من 11 يوليو الجاري، حتى 30 أغسطس المقبل.

ومن بين فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي يجري تنظيمه تحت شعار «العالم علمين»، حفل تامر حسني، ونوضح من خلال التقرير موعد وأسعار تذاكر حفل تامر حسني في المهرجان، وفق موقع تذكرتي.

موعد حفل تامر حسني في مهرجان العلمين

وحددت إدارة المهرجان موعد حفل الفنان تامر حسني، ليكون يوم الجمعة 26 يوليو الجاري، على مسرح «يو أرينا».

أسعار تذاكر حفل تامر حسني في مهرجان العلمين

وهناك فئتان من أسعار تذاكر حفل تامر حسني في مهرجان العلمين، الفئة الأولى «Regular» يصل سعرها إلى 600 جنيه، والفئة الثانية «Fan bit»، يصل سعرها إلى 850 جنيها، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساء، ويستمر حتى الساعة 11:59 مساء، وفق موقع تذكرتي.

شروط حضور حفل تانر حسني في مهرجان العلمين

- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات لمكان الحفل.

- لا يمكن استبدال أو استرجاع تذاكر الحفل.

- غير مسموح بالدخول والخروج من مكان الحفل بشكل متكرر.

- غير مسموح بدخول الحفل بعد غلق الأبواب.

وعلى الراغبين في حجز تذاكر حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الدخول إلى موقع تذكرتي لحجز تذاكر الحفل «أون لاين»، أو التوجه إلى أحد منافذ بيع تذكرتي الموجودة في مختلف الأنحاء.