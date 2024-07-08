إطلاق الموقع الرسمي لمهرجان العلمين.. اعرف رابط حجز التذاكر

أطلق مهرجان العلمين الموقع الرسمي الخاص به، والذي يمكن من خلاله حجز الفعاليات والحفلات الغنائية والترفيهية والمسرحيات الفنية، المقرر أن تشهدها الدورة الثانية من المهرجان الذي ينطلق بداية من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس.

ويمكن الدخول على موقع مهرجان العلمين من خلال هذا الرابط.

ويقام خلال الأسبوع الأول من المهرجان عدد من الفعاليات البارزة، كالتالي:

- يشهد أول أيام المهرجان حفلا للفنان الكبير مدحت صالح بعنوان «موسيقى مقامات»، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساء على المسرح الروماني، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية بجانب أبرز أغاني عمالقة الطرب المصري، ويعتبر الحفل حلقة خاصة من برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي من مهرجان العلمين.

وسعر تذاكر الحفل في فئتي الـVIP بـ1500 جنيه، أما الفئة الثانية بـ600 جنيه، وتتاح التذاكر عبر موقع «تذكرتي».

- في ثاني أيام المهرجان، الجمعة 12 يوليو، يقام حفل محمد منير على مسرح أرينا العلمين، في تمام الساعة 10 مساء، ويستمر على مدار ساعتين حتى 12 بعد منتصف الليل، ويقدم الكينج مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

وسعر تذاكر الفئة الأولى 600 جنيه، أما الفئة الثانية طاولة وتحمل 10 أفراد 80 ألف جنيه، ليصل ثمن المقعد الواحد إلى 8 آلاف جنيه.

- يقام ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان العلمين، عرض «الرقص الفسطيني»، والذي يُلقي من خلاله الضوء على واحد من أبرز الملامح التراثية الفنية للشعب الفلسطيني.