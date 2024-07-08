مصطفى عمار: مهرجان العلمين يتضمَّن فعاليات مميزة ونجوما كبارا

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن موقع «تذكرتي» متاح به حجز تذاكر كل حفلات وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة حتى آخر يوم من المهرجان، مضيفا أن المهرجان يتضمَّن فعاليات مميزة ونجوما كبارا، مثل الفنان عمرو دياب وتامر حسني ومحمد منير وحمزة نمرة وكاظم الساهر.

مفاجأة بعروض مسرحية لمهرجان العلمين

وتابع «عمار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دراسة واقتصاد» مع عبدالفتاح مصطفى على «الراديو 9090»، أن هناك العديد من العروض المسرحية التي ستكون لأول مرة في مهرجان العلمين في نسخته الثانية، موضحًا أن النجوم الذين يشاركون في العروض المسرحية سيكونون مفاجأة كبيرة للجمهور، وسيكون بينهم نجوم صف أول، وهناك حفلات للإعلامية منى الشاذلي والفنانة إسعاد يونس والإعلامي شريف مدكور.

مهرجان العلمين الجديدة يهتم بجميع أفراد الأسرة

وأوضح رئيس تحرير «الوطن» أن مهرجان العلمين الجديدة يهتم بجميع أفراد الأسرة، وهناك فعاليات مخصصة للأطفال بمهرجان «نبتة» لتثقيف الطفل وتقديم عروض مسرحية، ولتحبيبه في المشاركة بالمهرجان.