دنيا وإيمي سمير غانم ضمن الفعاليات المسرحية في مهرجان العلمين

كشف الموقع الرسمي لمهرجان العلمين، عددًا من فعاليات المهرجان الذي يحمل شعار «العالم- علمين»، والمقرر انطلاقه في الفترة ما بين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، والمُقام في مدينة العلمين الجديدة.

وكشف الموقع الرسمي إقامة مسرحيتين للفنانتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، إذ تقدم دنيا سمير غانم مسرحية للأطفال ضمن مهرجان نبتة الموجه للأطفال ويرأسه الفنان أحمد أمين، وعلى جانب آخر تقدم شقيقتها إيمي عرضا مسرحيا يحمل اسم «التليفزيون» ضمن فعاليات المهرجان.

مسرحية التليفزيون

مسرحية التليفزيون أول مسرحية تجمع الثنائي حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم بعد عدة أعمال ناجحة، ويشاركهما عدد آخر من الفنانين، بينهم أوس أوس ومحمود حافظ وبدرية السيد وسليمان عيد وبيومي فؤاد.

قصة مسرحية التليفزيون

وتدور فكرة مسرحية التليفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التي تقدمها الفنانة إيمي سمير غانم وحفظي الذي يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنيان، لكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عامًا، ويجدا معه ضمن الهدايا تليفزيونا سحريا، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.