أسعار تذاكر حفل «طبلة الست» و«فؤاد» و«منيب» بمهرجان العلمين.. اعرف موعدها

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين، مفاجأة في حفلات «العالم علمين» في نسخته الثانية، إذ يستضيف المهرجان حلقة موسيقية خاصة مع الإعلامي شريف مدكور، وحلقة استثنائية من برنامج «4 شارع شريف» ضمن فعاليات الموسم الثاني.

موعد فعالية شريف مدكور مع فؤاد ومنيب وطبلة الست

ويستطيف الإعلامي شريف مدكور خلال الحلقة التي تقام بمهرجان العلمين، فرقة طبلة الست الغنائية، التي تقدم مجموعة مميزة من أغاني الفلكلور، كما يستطيف فرقة فؤاد ومنيب الموسيقية، التي تعد واحد من أشهر الفرق التي تمزج أشكالا مختلفة من الموسيقى الشرقية والغربية.

وتقام فعالية شريف مدكور مع فؤاد ومنيب وطبلة الست على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة يوم السبت 20 يوليو 2024.

أسعار تذاكر حفل طلبة الست وفؤاد ومنيب

وتأتي أسعار تذاكر حفل طلبة الست وفؤاد ومنيب بدءًا من 300 جنيه وحتى 800 جنيه للتذكرة الـVIP.

ويمكن حجز تذكرة الحفلات من موقع تذكرتي: https://tazkarti.com/#/events/category/41

أو الاتصال على رقم: 15355.

شروط حضور الحفلات بمهرجان العلمين

- الجلوس يكون بأسبقية الحضور

- لا يوجد استرجاع أو استبدال

- غير مسموح بالأطعمة والمشروبات.

وقرر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية من المهرجان لدعم فلسطين، وتبدأ الفاعليات من 11 يوليو الجاري.