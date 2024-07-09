أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد حول إعادة عمل صناديق المساجد

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، من وزير الأوقاف الجديد الدكتور أسامة الأزهري باتخاذ قرار عاجل بعودة صناديق المساجد.

وقال «زين الدين»، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور أسامة الأزهري، إن وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة اتخذ قرارًا خاطئًا بإلغاء صناديق المساجد، مؤكدًا أن هذا القرار كانت له تأثيراته السلبية على إعادة إعمار المساجد وصيانتها.

حرمان المساجد من وجود أموال للصرف

وطالب النائب من الدكتور أسامة الأزهري بإلغاء قرار وزير الأوقاف السابق حتى تعود صناديق المساجد للعمل داخل مختلف المساجد بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة أن يتم وضع رقابة وضوابط حاسمة على عمل هذه الصناديق لمنع جميع أنواع الفساد التي كانت داخل هذه الصناديق في عهد الوزير السابق، الذي فشل في إحكام الرقابة عليها واضطر إلى إلغائها؛ مما أدى إلى حرمان المساجد من وجود أموال للصرف على صيانها وشراء مراوح وأجهزة تكييف وصيانة دورات المياه بها وغيرها من احتياجات المساجد.