حزب المؤتمر: بيان الحكومة أمام النواب تطرق لكل الملفات والتحديات

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، ببيان الحكومة الجديدة الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الذي تطرق لكل الملفات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن البيان يعكس إدراك الحكومة لكل التحديات ووضع حلول لمواجهتها.

بيان الحكومة

وقال مرشد في بيان اليوم إن الحكومة استعرضت أهم التحديات والمشاكل التي يُعاني منها المواطن المصري، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وكيفية مواجهتها خلال الفترة المقبلة، مُشيرا إلى أن حرص الحكومة على تعزيز المشاركة السياسية وتنفيذ توصيات الحوار الوطني يُؤكد جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.

الحكومة الحالية

وأعرب عن أمله أن تحقق ما جاء بالبيان وأن تخطو خطوة للأمام في سبيل تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لا سيما في ملف الصناعة والاستثمار والحد من البطالة، ورفع مستوى المعيشة، والسيطرة والرقابة على الأسعار، وحل أزمة الكهرباء، والنواحي المجتمعية من تعليم وصحة، وتحديد حصر الفئات المستحقة للدعم سواء نقدي أو عيني.