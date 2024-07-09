رئيس حزب «التجمع»: بيان الحكومة أمام مجلس النواب رسالة محبة للشعب المصري

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنّ بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، يعد مشروع تعاقد على الخطة التنفيذية لمدة 3 سنوات، وهذه خطوة غير مسبوقة نساندها ونؤيدها.

دعم الحكومة للشباب والعمال والفلاحين

وأضاف «عبد العال» خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن رئيس الوزراء تحدث عن الشباب والعمال والفلاحين والفئات والمتوسطة، والمواطن الذي يعاني من ارتفاع الاسعار.

ترحيب بعودة وزارة الاستثمار ودمج وزارات

ولفت إلى أن هناك استجابة واضحة لمناقشات دارت في البرلمان، بشأن عودة وزارة الاستثمار ودمج وزارات، وينقصنا التطبيق الصحيح.

وأشار إلى أن بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب رسالة محبة للشعب المصري، لتقليل التوتر الاجتماعي.