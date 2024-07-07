«الصحة» تطلق المرحلة الثانية من المسح الميداني للكشف المبكر عن 3 أمراض

أطلقت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثانية من المسح الميداني «المجاني»، الخاص بالكشف المبكر وعلاج أمراض «البلهارسيا، والفاشيولا، والطفيليات المعوية» في المجموعة الأولى التي تضم 15 محافظة، والذي يأتي تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لرؤية «مصر 2030».

القضاء على البلهارسيا عام 2025

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالقضاء على البلهارسيا عام 2025، جرى وضع خطة للعمل الميداني بالكشف المبكر وعلاج المصابين، تضمنت تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، حيث بدأ العمل في المرحلة الثانية بالمجموعة الأولى، فيما بدأ المسح الميداني في أول يوليو الجاري، وتستمر فعاليات المرحلة الثانية لمدة 3 أشهر، في محافظات «دمياط، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، القليوبية».

أنشطة المسح الميداني للمرحلة الأولى

ومن جانبه، استكمل الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أنّ أنشطة المسح الميداني للمرحلة الأولى استهدفت عينة قوامها 10% من سكان الريف، بجمع العينات المستهدفة من المنازل لـ4 ملايين و755 ألفا و280 مواطنا.

وأضاف أنّ المجموعة الثانية تستهدف 12 محافظة أخرى، حيث يتم جمع العينات من 100 مواطن بشكل شهري، وفحصها وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان، من خلال كل وحدة صحية بنطاق المحافظات المستهدفة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، أنّه تم البدء في منظومة التجريع السنوي الثاني للمواطنين الذين يعملون بمهنة الصيد، وذلك بعقار «برازيكوانتل» الخاص بعلاج مرض البلهارسيا، في 16 محافظة شملت «الإسكندرية - الدقهلية - كفر الشيخ - الشرقية - الغربية - المنوفية - البحيرة - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - سوهاج - قنا - أسوان - شمال سيناء - الأقصر» إلى جانب تجريع فرق الإنقاذ النهري.