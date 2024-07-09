تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-7-2024.. بكم عيار 21؟

استمرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الانخفاض، بعد أن انخفضت أسعار الأعيرة المختلفة خلال آخر 48 ساعة، بينها عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا داخل محلات الصاغة بمصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، دون احتساب المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 3657 جنيهاً للشراء، مقابل 3663 جنيهاً للشراء أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3200 جنيه للشراء، مقابل 3205 جنيهات للشراء أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الثلاثاء 2743 جنيهًا للشراء، مقابل 2747 جنيهًا للشراء أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 2133 جنيهاً للشراء، مقابل 2137 جنيهاً للشراء أمس.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، فوصل إلى 25600 جنيه للشراء.