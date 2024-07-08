توقعات سعر الذهب عالميا بنهاية هذا الربع من 2024.. انخفاض أم ارتفاع؟

تراجعت أسعار الذهب عن 2390 دولارا للأوقية اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مدفوعة بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة مبكرا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وأشارت بيانات يوم الجمعة إلى ضعف سوق العمل الأمريكية، مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام وانخفاض نمو الأجور إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

سعر الذهب عالميا

وتضع الأسواق حاليا في الحسبان احتمالات بنحو 78% لبدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وتضع في الحسبان أمل خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية بحلول نهاية العام.

ويركز المستثمرون الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورهما هذا الأسبوع، إلى جانب الشهادة نصف السنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن السياسة النقدية أمام الكونجرس وتصريحات أخرى من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي طوال الأسبوع.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450.05 في مايو 2024.

ارتفع الذهب بمقدار 292.18 دولارا أمريكيا/ أوقية أو بنسبة 14.17% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

توقعات سعر الذهب عالميا

ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند 2353.09 دولارا أمريكيا/ أوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 2430.84 في غضون 12 شهرًا.