المعدن الأصفر يتخلى عن عرشه.. ماذا يحدث لأسعار الذهب في الأسواق؟

سجلت أسعار الذهب العالمية والمحلية، تراجعا ملحوظا خلال بداية التعاملات اليوم، بعد ساعات من بداية التداول في البورصات العالمية، إذ انخفض سعر أوقية الذهب بواقع 15 دولارا.

وانعكست تراجعات أسعار الذهب العالمية بشكل مباشر على السوق المحلية، حيث تراجعت الأسعار خلال الـ12 ساعة الماضية بقيمة 25 جنيها للجرام الواحد.

تراجع أسعار الذهب المحلية

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية، ومؤسسة «جولد بيليون» لتداول الذهب، تراجع أسعار الذهب في مصر، مع بداية التعاملات اليوم الاثنين 8-7-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعرًا في مصر، نحو 3 آلاف و663 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3205 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 2747 جنيهًا، وجاء سعر الذهب عيار 14 بنحو 2137 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب في مصر نحو 25 ألفًا و640 جنيها لوزن 8 جرامات من عيار 21.

تأثير أسعار الذهب العالمية على السوق المحلية

يقول حسام العجمي خبير شئون وأبحاث الذهب، إن الأسعار العالمية في الوقت الحالي تمثل أكبر مؤثر على سعر الذهب محليا، فكلما تراجعت أسعار الذهب عالميا تراجعت محليا.

وأضاف لـ«الوطن» أن هذا التأثير حاليا بارز وواضح بشكل كبير، خاصة مع استقرار سعر الدولار والطلب على الذهب، وهو ما يجعل السعر العالمي أبرز متحكم في السوق المحلية، وفي حالة التراجع أكثر عالميا، ستتراجع الأسعار محليا.