شعبة الذهب: الوقت مناسب الآن للشراء.. والتراجع يصل إلى 20 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في محلات الصاغة اليوم وأمس، بعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3674 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3215 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 2756 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 25 آلاف و720 جنيهًا.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب متراجعة في الوقت الحالي بحوالي 20 جنيهًا، خاصة مع التراجع الكبير في السعر العالمي في الوقت الحالي.

أفضل وقت للشراء

وأضاف أنَّ كل انخفاض في الأسعار هو فرصة جيدة للشراء واستغلالها، وتراجع الذهب الأن يمثل فرصة للشراء في الوقت الحالي، فكل تراجع هو وقت جيد للشراء، مشيرًا إلى أنَّ أسعار الذهب غير مضمونة ولكنها دائما تزداد مع الوقت وتحقق ارتفاعات ومكاسب لمالكيها، وهو ما يجعل الوقت الحالي لتراجع الأسعار هو مناسب للشراء.

ونصح «نجيب» المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الشبكة، بالشراء في الوقت الحالي إن أمكن بسبب التراجع الكبير في أسعار الذهب حاليًا، وضرورة اختيار مكان موثوق به للشراء، مشددًا على ضرورة الحصول على فاتورة من المحل بعد الشراء لأنّها الضامن الوحيد لحق المشتري، والتأكد من الدمغة.