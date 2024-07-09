لإعداد قادة محترفين.. «معدتك شركتك» تجهز الشباب تقنيا لسوق العمل

تبذل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، مجهودًا كبيرًا لتأهيل الشباب لسوق العمل بشكل تقني يواكب تطورات العصر، من خلال دورات تدريبية متعددة، ومن بين المبادرات الفرعية للمبادرة الأساسية «معدتك شركتك»، التي تخرج منها 4 دفعات واستقبلت الخامسة في بداية يوليو الجاري، فما طبيعة دورات المبادرة، وما أهدافها؟

دورات مبادرة «معدتك شركتك»

تشمل مبادرة معدتك شركتك التابعة للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، 5 دورات هدفها إعداد الشباب ليكونوا تقنيين محترفين في مجالات القيادة المختلفة، وفق الصفحة الرسمية لـ«إبدأ» على «فيسبوك».

وتسعى «معدتك شركتك» إلى تحقيق ذلك من خلال تقديم التدريبات التالية:

دورة في تشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل.

دورة التدريب الفني التخصصي.

دورة التدريب التثقيفي.

دورة التدريب المالي والقانوني للمتدربين.

وتسعى الدورات إلى إعدادهم للنجاح في حياتهم المهنية، على أن تكون المبادرة مجانية تمامًا.

توفير التدريب في شركات كبرى

في العام الماضي وفرت «معدتك شركتك» تحت مظلة «إبدأ» التدريب الفني التخصصي للمشاركين في المبادرة، على عجل من إنتاج شركة بيكو للآلات الثقيلة داخل مراكز التدريب للفئات المتدربة على تشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية، كما وفرت «إبدأ» فرص للتدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتعاونت «إبدأ» في دوراتها السابقة أيضًا، مع جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء.