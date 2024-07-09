وزير الزراعة: إطلاق حملات تلقيح اصطناعي للماشية لزيادة الإنتاجية وتحسين السلالات

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري.

وأكد وزير الزراعة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف سبل التعاون وتنسيق الجهود مع اللجنة، وأعضاء مجلس النواب، باعتبارهم، ممثلو الشعب ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويرصدون مطالبهم، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع بهدف إنجاز وحل المشكلات التي تواجه المزارعين في كل أنحاء مصر.

تكثيف العمل الإرشادي

وأضاف أنه سيجرى تكثيف العمل الإرشادي والتوسع في الحملات الإرشادية، والتي يشارك فيها جميع المتخصصين من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسئولي المكافحة، لتقديم الدعم الفني مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الارشادية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وضمان جودة المحصول.

وأشار إلى إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية، بهدف تحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي أيضا.

توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

وأكد أن من ضمن الملفات التي ستلقى اهتماما من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير التعاونيات، وأنه جرى بالفعل البدء بهذا الملف، لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، مرورا بالإرشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة، وحتى الحصاد وتسويق المحصول، فضلاً عن تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، باعتبارها السيبل لعودة الدورة الزراعية، والتي تساهم أيضاً في زيادة دخل المزارع.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إنه سيجرى العمل على تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات، من أجل تعميق دور الجمعيات الزراعية، لخدمة المزارعين، كذلك عودة الدورة الزراعية.