رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 8-7-2024

كتب:

سعيد رمضان
09:36 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 في عدد من الأسواق المحلية لمختلف الأنواع، حيث وصلت قيمة التراجع إلى 79 جنيها، وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في مصر للمستهلك 373.41 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وترصد السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الاثنين 8 -7-2024، وفق آخر التحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو اللحوم اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق بالنسبة للمستهلك كما يلي:

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في مصر للمستهلك 401.59 جنيها، بتراجع 39 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في مصر للمستهلك 381.55 جنيه، بتراجع 17.34 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق 383.69 جنيه، بتراجع 24.17 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في مصر للمستهلك 415.64 جنيه، بتراجع 11.36 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في مصر للمستهلك 388.11 جنيه، بتراجع 33.56 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في مصر للمستهلك 373.41 جنيه، بتراجع 79.09 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز كبير في مصر للمستهلك 343.21 جنيه، بتراجع 38.46 جنيه.

اقرأ المزيد:

أسعار اللحوم اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

أسعار اللحوم اليوم الخميس 4 يوليو 2024.. متوسط كيلو البتلو بـ405 جنيهات

أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم الأربعاء 3-7-2024

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق.. كيلو الضأن بـ384 جنيها

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في الأسواق.. المفروم البلدي بـ240 جنيها

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزراة التموين.. «البلدي بـ335 جنيها»
بقلم سعيد رمضان