تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 8-7-2024

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 في عدد من الأسواق المحلية لمختلف الأنواع، حيث وصلت قيمة التراجع إلى 79 جنيها، وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في مصر للمستهلك 373.41 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وترصد السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الاثنين 8 -7-2024، وفق آخر التحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو اللحوم اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق بالنسبة للمستهلك كما يلي:

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في مصر للمستهلك 401.59 جنيها، بتراجع 39 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في مصر للمستهلك 381.55 جنيه، بتراجع 17.34 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق 383.69 جنيه، بتراجع 24.17 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في مصر للمستهلك 415.64 جنيه، بتراجع 11.36 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في مصر للمستهلك 388.11 جنيه، بتراجع 33.56 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في مصر للمستهلك 373.41 جنيه، بتراجع 79.09 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز كبير في مصر للمستهلك 343.21 جنيه، بتراجع 38.46 جنيه.