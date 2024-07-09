تداول 13 ألف طن بضائع متنوعة في ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 670 شاحنة، و195 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، 342 شاحنة و165 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، 328 شاحنة و30 سيارة.

تداول 2300 طن بضائع

واستقبل الميناء، العبارة أمل بينما تغادر السفينة «ALCUDIA EXPRESS»، فيما استقبل بالأمس 3 سفن وهي الرياض، بوسيدون إكسبريس والحرية، وغادرت العبارة أمل، كما تم تداول 2300 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي بريدج، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين درة جدة والنوي إكسبريس متجهين إلى جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2385 راكب بموانيها.