ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن من البضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء نحو 38، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42 ألفا و569 طنا تشمل: 4540 طن يوريا و3600 طن مولاس و8948 طن كلينكر و3000 طن سماد و2150 طن علف بنجر و5560 طن اسمنت معبأ و14 ألفا و771 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47 ألفا و728 طنا تشمل: 14 ألفا و633 طن قمح و18 ألفا و300 طن ذرة و1545 طن خشب زان و5000 طن خردة و7800 طن سكر و2700 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 450 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1072 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 309 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3169 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51 ألفا و873 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132 ألفا و474 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1200 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5676 حركة.