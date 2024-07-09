محافظ القاهرة لـ«الوطن»: لن يضار مواطن من أعمال التوسعات والتطوير التي تشهدها الأحياء

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن الفترة المقبلة ستشهد تقديم خدمات متنوعة ترضي جميع المواطنين، مشيرا خلال تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لافتتاح حدائق ومشروعات جديدة قريبا.

أعمال التوسعات

وعن أعمال التوسعات، قال صابر إنه لن يضار مواطن من أعمال التوسعات والتطوير التي تشهدها أحياء القاهرة، إذ تصرف المستحقات والنزول على رغبات الأسر المستحقة من تعويضات، أو وحدات سكنية بديلة قبل البدء في أعمال الإخلاء والتطوير.

مواجهة المخالفات

وأكد أن القاهرة تشهد أعمال تطوير غير مسبوقة، لاستعادة المظهر الحضاري، وتسيير الحركة المرورية، والقضاء على أي عشوائيات، والحفاظ على جمال الشوارع والميادين للعاصمة، والتعامل مع أي تجاوزات على الفور، وغير مسموح بأي مخالفات جديدة على أرض الواقع، مشددا على اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفين، وعلى المواطنين الالتزام بالقانون، والحفاظ على الأعمال التي تنفذ على أرض الواقع.