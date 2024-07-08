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محافظ القاهرة: رفع كفاءة الميادين وزيادة الرقعة الخضراء

كتب:

وائل فايز
05:43 م | الإثنين 08 يوليو 2024
جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها، كما تفقد أعمال التطوير في المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين، وعددًا من المحاور الجديدة التى أقامتها الدولة لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

زيادة الرقعة الخضراء

وشملت الجولة متابعة من محافظ القاهرة لرفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.