محافظ القاهرة يُشيد بدور بيت العائلة المصرية في مُواجهة الأفكار الخاطئة

ثمن الدكتور إبراهيم صابر، مٌحافظ القاهرة، دُور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومُحاربة العادات السلبية في المجتمع، ونشر قيم المحبة ومُواجهة الأفكار الهدامة، من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التي يقوم بها، وهو ما يُساهم في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ودعم استقراره وأمنه الاجتماعي.

نشر الوسطية والتسامح

وأكد محافظ القاهرة أن الوسطية والتسامح هي جوهر كل الرسالات السماوية من أجل استمرار إعمار الأرض.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشيخ محمد الأمين أبو زيد، والأنبا آرميا، والدكتور ناهد عبدالحميد، ممثلي بيت العائلة بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.

جدير بالذكر، أن حركة المحافظين الأخيرة تضمنت تكليف الدكتور إبراهيم صابر لتولى مهام محافظ القاهرة خلفا للواء خالد عبد العال، وكان صابر يشغل منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.