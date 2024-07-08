محافظ القاهرة: اتفقت مع بيت العائلة على رفع جودة حياة المواطن

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم الاتفاق على التعاون بين محافظة القاهرة وبيت العائلة في عدد من المجالات التي تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق التي جرى تطويرها.

تهنئة محافظ القاهرة

جاء ذلك خلال استقبال إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والأمين العام لبيت العائلة المصرية، والناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد المنسق الثقافي بوزارة الثقافة وعضو بيت العائلة المصرية ممثلى بيت العائلة بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.

تعديل المفاهيم الخاطئة

وثمن الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التى يقوم بها.