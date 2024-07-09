شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الانخفاض في أبرز المصانع والشركات، إذ يتابع قطاعًا كبيرًا من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء وتحديداً سعر طن الحديد بشكل يومي لمعرفة متغيراته.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفقاً للتحديث الأخير بشأن أسعار مواد البناء الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 39690 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 938 جنيهاً في الطن الواحد عن سعر الحديد أمس.

سعر حديد عز

في حين سجل حديد عز اليوم الثلاثاء 41231 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 294 جنيهاً في الطن الواحد مقارنة بسعر الحديد أمس.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

فيما سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء على المستوى العالمي، وفقاً للموضح من خلال بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التالي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 111 دولاراً للطن.

- متوسط سعر البليت: 490 دولاراً للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 516 دولاراً للطن.