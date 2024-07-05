شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-7-2024 في مصر بمختلف الشركات والمصانع، استمرار تراجع سعر طن الحديد لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع اليوم بشكل طفيف، ويُعد الحديد أحد أهم مواد البناء التي يهتم بمتابعة أسعارها قطاع كبير من المواطنين والتجار.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء في أبرز المصانع.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 40484 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

في حين سجل حديد عز اليوم الجمعة 40736 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن أسعار الحديد اليوم على المستوى العالمي، وجاء متوسط سعر الطن كالتالي:

- سعر طن البليت: 489 دولاراً للطن.

- سعر طن الحديد الخام: 106 دولارات للطن.

- سعر طن حديد التسليح: 511 دولاراً للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 2291 جنيهاً لطن الأسمنت الرمادي، «سعر بيع للمستهلك».