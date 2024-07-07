آخر تحديث.. سعر طن الحديد اليوم الأحد 7-7-2024

سجل سعر طن الحديد اليوم الأحد 7-7-2024 حالة من الاستقرار، بعد أن شهدت تداولات أمس حالة من التحركات في الأسعار بالهبوط واستقرت في نهاية العاملات.

وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفا و428 جنيها للمستهلك، وفق المعلن من الشركات والمصانع وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من الشركات والمصانع.

سعر حديد عز

- استقر سعر طن حديد عز اليوم عند 40 ألفا و200 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وبلغ سعر طن حديد بشاي اليوم 39 ألفا و900 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد الكومي اليوم مسجلا 38 ألفا و800 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم، حيث سجل نحو 39 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المراكبي اليوم في مصر 41 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين اليوم

- استقر سعر حديد المصريين عند 41 ألفا و100 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة