أسعار الحديد اليوم السبت 6-7-2024 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 6-7-2024 بالأسواق المصرية، استقرارا ملحوظا بالنسبة لمختلف الأنواع، حيث سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 40.736 جنيه في الأسواق.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي أسعار الحديد اليوم السبت 6-7-2024 بالأسواق المصرية، وفقا للأسعار المعلنة عبر البوابة الرسمية التابعة لمجلس الوزارء المصري.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 40.484 جنيها في الأسواق المصرية.

أسعار خام البيليت

سجل سعر طن خام البيليت نحو 489 دولارا في الاسواق العالمية.

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر طن حديد عز اليوم عند 40.736 جنيها.

سعر حديد المصريين

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 41.100 جنيه.

سعر حديد الجارحي

بلغ سعر طن حديد الجارحي نحو 39.000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى نحو 39.000 جنيه.

سعر الحديد اليوم في المصانع المصرية

بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 38.800 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 41 ألفا.