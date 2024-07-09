تنسيق الثانوية العامة في الأقصر 2024.. اعرف طريقة التقديم الإلكتروني

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر، فتح المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني، إلكترونيا للعام الدراسي 2024 / 2025، بداية من اليوم 9 يوليو حتى 25 يوليو 2024.

طريق التنسيق للثانوية العامة في الأقصر 2024

وقال الدكتور خالد صبري، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الاقصر، إن تنسيق الثانوية العامة في محافظة الأقصر 2024 والصفوف الأولى للتعليم الفني سوف يكون إلكترونيا من خلال هذا الرابط من هنـــا، مطالبًا جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام سرعة الدخول على الموقع الخاص.

تنسيق الثانوية العامة في الأقصر

وأضاف «خالد»، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر في تصريحات صحفية، أن طريقة التقديم الالكتروني، من خلال دخول الطالب على الموقع المذكور، وكتابة كل البيانات وعند خانة الرغبات يحدد الرغبة التي يريد الدخول فيها سواء كان الثانوي العام أو التجار أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وبحسب المجموع وحدود القبول في تلك المراحل سوف يتم قبول الطالب أو الطالبة.

كان محافظ الأقصر، أعلن درجات قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفنى للعام الدراسى 2024 / 2025 ليكون بحد أدنى 233 درجة، والقبول في خدمات الثانوى العام طبقا للقرار الوزارى 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة.

كما حدد درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي لمدة 3 سنوات بـ 200 درجة بعد اجتياز المقابلة الشخصية، والتعليم الصناعي بـ 180 درجة، والتعليم التجاري بـ 190 درجة، والتعليم الزراعي بـ 170 درجة.

يُذكر أن أعداد الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 هم 13,275 طالبًا وطالبة.