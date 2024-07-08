مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية جميع المحافظات

يترقب آلاف الطلاب والطالبات الإعلان عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية في جميع المحافظات، خصوصًا من حصلوا على مجموع يقل نحو نصف درجة وحتى 4 درجات أقل من الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم في كل مديرية على حدة وفقًا لمتوسط مجاميع الطلاب في الشهادة الإعدادية 2024.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» المؤشرات الأولية وموعد تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية في جميع المحافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية

وبحسب مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فإنّه من المقرر الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية، وذلك خلال أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى، وكذلك ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، إذ من المقرر خفض الحد الأدنى للقبول بين 5 وحتى 10 درجات حسب الأماكن المتاحة لاستكمال الكثافة الطلابية بالفصول.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية الإسكندرية

وينتظر آلاف الطلاب والطالبات، الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية محافظة الإسكندرية، والذي من المتوقع أن ينخفض نحو 5 درجات ليصبح 215 درجة بدلًا من 220 درجة في المرحلة الأولى بحسب مديرية التربية والتعليم.

تنسيق الثانوية العامة محافظة المنوفية 2024 المرحلة الثانية

وكشف طارق سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، عن أنّه من المقرر إعلان تنسيق الثانوية العامة محافظة المنوفية 2024 المرحلة الثانية مطلع أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى 23 يوليو الجاري، متوقعًا خفض درجات الحد الأدنى للقبول من درجتين وحتى 4 درجات عن المرحلة الأولى، ليصبح 240 أو 238 بدلًا من 242 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة المرحلة الثانية

ويبدأ تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة المرحلة الثانية عقب انتهاء التقديم في المرحلة الأولى، حيث من المقرر تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول إلى 227 وحتى 230 درجة بانخفاض نحو 5 درجات عن المرحلة الأولى التي بلغت نحو 232 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية القليوبية

ومن المتوقع أن تنخفض درجات القبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القليوبية المرحلة الثانية إلى 225 درجة بدلًا من 230 درجة في المرحلة الأولى.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية الجيزة

ويتساءل آلاف الطلاب عن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية الجيزة، وكذلك عن تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة المرحلة الثالثة، والتي من المتوقع أن تنخفض نحو 5 درجات في المرحلة الثانية التي من المقرر إعلانها قريبًا ليبلغ نحو 215 بدلًا من 220 درجة للمرحلة الأولى، بينما سيجري تحديد وجود مرحلة ثالثة من عدمه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية وتبقي أماكن في الفصول من عدمه.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية المنيا

ووفقًا للمؤشرات الأولية، ومقارنةً بالعام المنصرم، فإنّه من المتوقع أن يتراوح تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية المنيا بين 215 وحتى 220 درجة بدلًا من 224 درجة في المرحلة الأولى.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية دمياط

وبالنظر إلى العام المنصرم فإنّه من المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية دمياط نحو 5 درجات عن المرحلة الأولى ليبلغ نحو 228 بدلًا من 233 درجة في المرحلة الأولى.

تنسيق الثانوية العامة 2024 سوهاج المرحلة الثانية

وتتراوح نسبة انخفاض الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 سوهاج المرحلة الثانية بين درجتين وحتى 4 درجات عن المرحلة الأولى والتي بلغت نحو 245 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية المرحلة الثانية

وتستعد مديرية التربية والتعليم، لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية المرحلة الثانية عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، وظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، إذ من المقرر أن تنخفض نحو 5 درجات عن المرحلة الأولى التي بلغت نحو 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 قنا المرحلة الثانية

ويتأخر الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 قنا المرحلة الثانية مقارنةً بباقي المحافظات، بسبب تأخر بدء تنسيق المرحلة الأولى والذي انطلق قبل 6 أيام من الآن، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى نحو 258 درجة، بينما من المتوقع أن تنخفض في المرحلة الثانية بمقدار 5 درجات تقريبًا.