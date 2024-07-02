بعد اعتماد الدقهلية وقنا اليوم.. تنسيق الثانوية العامة 2024 بالمحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم، اعتماد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات، وكان آخرهم محافظتي الدقهلية وقنا اليوم، إذ حددتا الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في المحافظات

ويستعرض التقرير تنسيق الثانوية العامة 2024 في المحافظات لطلاب الشهادة الإعدادية والحد الأدنى للقبول سواء في الثانوية العامة أو الثانوية العامة المنازل والخدمات والتي جاءت كالآتي:

- محافظة قنا: اعتمدت محافظة قنا اليوم نتيجة تنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة بها وحددت الحد الأدنى والذي جاء من هنا

- محافظة الدقهلية: اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنسيق الثانوية العامة والذي جاء بحد أدنى نحو 249 درجة وجاء تنسيق الخدمات والمنازل من هنا

- محافظة الفيوم: يمكن للطلاب معرفة كل ما يخص تنسيق الثانوية العامة في الفيوم من هنا

- محافظة أسيوط: حددت المديرية تنسيق القبول بالثانوية العامة بها من هنا

- محافظة كفر الشيخ: تحدد تنسيق القبول بالثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ من هنا

- محافظة الإسكندرية: يمكن للطلاب معرفة تنسيق الثانوية العامة بها من هنا

- محافظة الشرقية: تحددت تفاصيل تنسيق الثانوية العامة بالشرقية من هنا

- محافظة الجيزة: اعتمدت المحافظة نتيجة تنسيق الثانوية العامة بها من هنا

- محافظة المنوفية: اُعتمدت نتيجة القبول في تنسيق الثانوية العامة بها من هنا

- محافظة الغربية: تحددت نتيجة القبول في تنسيق الثانوية العامة بالغربية من هنا

- محافظة القليوبية: حددت مديرية التربية والتعليم تنسيق القبول في الثانوية العامة من هنا

- محافظة الأقصر: تحددت نتيجة القبول في تنسيق الثانوية العامة بها من هنا

- محافظة البحر الأحمر وجاءت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة في البحر الأحمر من هنا

- محافظة جنوب سيناء: تحددت نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة بها من هنا

- محافظة البحيرة: اعتمدت محافظة البحيرة نتيجة تنسيق القبول في الثانوية العامة بها من هنا

- محافظة شمال سيناء: حددت المديرية تنسيق الثانوية العامة بها من هنا

- محافظة الوادي الجديد: يمكن الحصول على التنسيق من هنا