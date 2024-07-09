«الزراعة»: 21 ألف فدان إجمالي مساحة الثروة الزراعية في القاهرة

تشغل الثروة الزراعية في محافظة القاهرة نحو 20 ألفًا و617 فدانًا، ويمثل الإنتاج النباتي بالمحافظة محاصيل حقلية مثل «الذرة، البرسيم، قصب السكر، الشعير والقمح»، أما محاصيل الفاكهة مثل «الموالح، العنب، المانجو، الجوافة، الرمان، الزيتون، الكمثرى، المشمش والتفاح».

وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات بوزارة الزراعة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، أنّ المساحة الكلية للمحافظة 3085 كم مربع، ووصف المؤرخون القاهرة بأنها مدينة السحر الشرقي أو جوهرة الشرق نظرًا لجمالها وعراقتها.

24 مزرعة دواجن

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أشار التقرير إلى أنّ عدد مزارع الماشية داخل محافظة القاهرة 59 مزرعة، ومزارع الخيول 17 مزرعة ، أما الثروة الداجنة يبلغ عدد مزارع الدواجن 24 مزرعة، وإجمالي إنتاج بيض المائدة 770 ألف بيضة، وإنتاج الدواجن 517 ألف طائر رومي، بداري وتسمين.

197 مصنعا وشركة لإنتاج الأعلاف

وتشمل الثروة السمكية بالقاهرة، إنتاج المحافظة لـ أسماك من نوع «قراميط، البلطي، البياض، مبروك الحشائش، والشيلان»، ويتضمن القطاع الزراعي 12 جمعية تعاونية متعددة الأغراض، 63 محلا للاتجار في المبيدات، 95 محلا لتجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية، و4 صوامع وبناكر لتجميع القمح، و197 مصنعا وشركة لإنتاج الأعلاف وإضافات الأعلاف، ومركز تجميع الألبان وحديقة الزهرية بالزمالك.

جدير بالذكر أنّ محافظة القاهرة تضم 4 مناطق، «الشمالية» 8 أحياء، «الشرقية» 9 أحياء، «الغربية» 9 أحياء، والمنطقة الجنوبية 12 حيا.