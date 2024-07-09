مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2024.. تبدأ من 35 ألف جنيه 

تعد جامعة المنوفية الأهلية أحد الجامعات المتاحة أمام طلاب الشهادة الثانوية العامة، نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من الكليات والبرامج التي تجمع بين تكنولوجيا التعلم الإلكتروني، والحضور بالمراكز الدراسية، ويهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2024.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2024

وأكدت الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية، أن جامعة المنوفية الأهلية انشئت في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع على مساحة 18 فدانًا، ويتوافد عليها الكثير من طلاب الشهادة الثانوية العامة، وتزداد مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2024 عن العام الماضي بنسبة 10% طبقا لقرارات المجلس.

برامج وكليات جامعة المنوفية

وأضافت «أسعد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إضافة عدد 2 برامج العام القادم ليبلغ إجمالي عدد البرامج المتاحة للطلاب 17 برنامجًا، بالإضافة إلى وجود 10 كليات سوف يتم تحديد التنسيق الخاص بهم عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2024

1- مصاريف كلية الطب البشري جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 120 ألف جنيه.

2- مصاريف كلية طب الفم والأسنان جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 105 آلاف جنيه.

3- مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 100 ألف جنيه.

4- مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 100 ألف جنيه.

5- مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 45 ألف جنيه.

6- مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 55 ألف جنيه.

7- مصاريف كلية الطب البيطري جامعه المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 60 ألف جنيه.

8- مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 65 ألف جنيه.

9- مصاريف كلية التمريض جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 45 ألف جنيه.

10- مصاريف كلية العلوم الإنسانية جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 35 ألف جنيه.