توزيع درجات مادة الجيولوجيا للثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

ساعات قليلة تفصل طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة 2023-2024 عن أداء امتحان الجيولوجيا، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن توزيع درجات المادة، إذ أن المجموع الكلي لها 60 درجة موزعة على عدد من الأسئلة أعلنتها الإدارة المركزية للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا

وتستعرض «الوطن» توزيع درجات مادة الجيولوجيا خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة، وطبقاً للبيان الصادر عن الإدارة المركزية للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

وأعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أن أسئلة مادة الجيولوجيا 46 سؤالاً، مقسمة الى أسئلة الاختيار من متعدد بدرجة واحدة بعدد 40 سؤالًا، وأسئلة الاختيار من متعدد بدرجتين بعدد 6 أسئلة، ليصبح المجموع الكلي لأسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا بمجموع 52 درجة، موضحة أن هناك 4 أسئلة مقالية بدرجتين للسؤال الواحد بإجمالي مجموع 8 درجات، ليصبح إجمالي مجموع امتحان مادة الجيولوجيا 60 درجة.

وفيما يتعلق بتوزيع درجات امتحان مادة الجيولوجيا على فصول المادة جاءت على النحو التالي: «الباب الأول 7 درجات، الباب الثاني 6 درجات، الباب الثالث 8 درجات، الباب الرابع 9 درجات، الباب الخامس 12 درجات»

توزيع درجات علوم البيئة

وفيما يتعلق بتوزيع درجات جزء العلوم البيئية الذي يتساءل العديد من الطلاب عنه إذ طرحوا العديد من الأسئلة كان من أهمها درجة علوم البيئة في مادة الجيولوجيا عليها كام درجة؟ وجاءت الإجابة على هذا السؤال من الإدارة المركزية للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، إذ أوضحت أن الباب الأول في علوم البيئة 11 درجة، الباب الثاني 7 درجات»