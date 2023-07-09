إجابة الجزء الأول من امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة علمي علوم

انتهى طلاب الثانوية العامة قبل قليل من أداء مادة الجيولوجيا للشعبة العلمية «علوم»، وهي تندرج ضمن المواد المُضافة للمجموع، ليبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن إجابات الامتحان الصحيحة لمقارنتها بإجاباتهم داخل الورقة الامتحانية واحتساب الدرجات.

ونشر محمد زعلابة خبير مادة الجيولوجيا عبر «الوطن»، إجابات الجزء الأول من أسئلة مادة الجيولوجيا اليوم لطلاب الشعبة العلمية، ليتأكد الطالب من إجابات الامتحان الذي تباينت حوله الآراء.

إجابات الجزء الأول من امتحان الجيولوجيا

توزيع درجات الجيولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق، أنَّ مجموع الدرجات الكلي لامتحان مادة الجيولوجيا هو 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات، ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أنَّ ينتهي طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، إذ يعقد امتحان الأحياء لمدة 3 ساعات لطلاب شعبة علمي علوم بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وامتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية لمدة 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

فيما يعقد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب شعبة علمي رياضة يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجاري، لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.