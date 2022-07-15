كشف حسام بسيوني، مدرس مادة الجيولوجيا، عن مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2022 وذلك لاقتراب موعد الامتحان الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى سرعة مراجعة المادة، إذ تحتوي على مسائل كثيرة ومتفرعة.

وتشتمل المراجعة على جميع أجزاء المادة وأهم النقاط والمسائل التي تتكرر في بعض نماذج الامتحانات، معتمدًا على الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ.

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2022

وأوضح «بسيونى» أن منهج الجيولوجيا عبارة عن 5 أبواب، وهي كما يلي، بالإضافة إلى توزيع الدرجات:

الباب الأول

يحتوى على 7 درجات، ويتضمن الباب أفرع علم الجيولوجيا مثل علم المعادن، علم الطبقات، علم جو فيزياء، شو كمياء، وتركييب الأرض خاصة اللب الداخلي واللب الخارجي، الضغط الجوى، وعلاقة بين الضغط والكسافة، معرفة الفوالق والقدرة على التفريق بينها، وذلك في إطار مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2022.

الباب الثاني

يحتوى على 6 درجات، ويتضمن شروط المعدن هل هي صلبة، غير عضوية، تتكون في الطبيعة، لها شكل بلورى ثابت، والتأكيد على أكثر المجموعات شيوعًا وتبدأ من السيليكات والكربونات حتى المعادن الاقتصادية والعنصرية، والخواص البصرية خاصة «اللون».

الباب الثالث

يحتوي على 8 درجات، ومن أهم النقاط الموجودة به المقارنة بين أنواع الصخور الثلاثة من حيث مكان التبلور وتقسيم الصخور حسب تركيبها الكيميائي، ومعرفة أشكال الصخور النارية ومصادر الطاقة والصخور المتحولة.

الباب الرابع

يحتوى على 9 درجات، وأهم النقاط الموجودة به التى تنتشر في أسئلة الامتحانات هي حقبة الحياة القديمة، حقبة الحياة المتوسطة، حقبة الحياة الحديثة، وحركة القارات، بالإضافة إلى أنواع الموجات الزجزاجية، بحسب حديث مدرس مادة الجيولوجيا لـ«الوطن».

الباب الخامس

يحتوي على 12 درجة، ويتضمن التجوية الميكانيكية والكيميائية، الكثبان الرملية، ونقطة الصواعد والهوابط، والالتواءات النهرية.