كشفت وزارة التربية و التعليم والتعليم التعليم الفني، توزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، والمقرر أن يؤديها طلاب الصف الثالث الشعبة الأدبية غداً الأربعاء وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة، وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.

توزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماع

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، ومدة الامتحان، وعدد الأسئلة وهي كالتالي:-

- الدرجة الكلية لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة .. 60 درجة.

-العدد الكلي للأسئلة: مقالي 2 وموضوعي 44 بإجمالي 46 سؤالًا.

-الدرجة الكلية لامتحان علم النفس والاجتماع: 4 للمقالي.

- الدرجة الكلية لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة.

-عدد الأسئلة المقالية: سؤالين كل سؤال بدرجتين.

-عدد أسئلة الاختيار من متعدد: 32 سؤالًا بدرجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين.

- مدة امتحان علم النفس والاجتماع: 3 ساعات.

- 85% من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع اختيار من متعدد.

- 15% من امتحان علم النفس والاجتماع مقالي.

- 30% من أسئلة امتحان علم النفس للمستويات العليا.

- 70% من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للمستويات البسيطة والمتوسطة.