«التعليم» العالي تحدد قائمة الكليات المتاحة بعد مدارس الصنايع 2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الكليات المتاحة بعد مدارس الصنايع 2024، موضحة أنه يُجر الاستعداد على قدم وساق لتنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقرب إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية.

وشددت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني، على طلاب الدبلومات الفنية، عدم الانسياق وراء أي قائمة كليات أو معاهد غير المذكورة على موقعها الإلكتروني، موضحة أنَّ التنسيق يتمّ إلكترونياً عند إتاحته ولا يعتد بأي تنسيق يتمّ بعيد عن موقع التنسيق الإلكتروني.

قائمة الكليات المتاحة بعد مدارس الصنايع 2024

وترصد «الوطن» في السطور التالية، قائمة الكليات المتاحة بعد مدارس الصنايع 2024، وهي كالآتي:

- كليات الهندسة.

- كليات التربية.

- كلية الآثار.

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الحقوق.

- كليات التعليم المدمج «التربية والتجارة والحقوق وتربية طفولة».

- كلية الصناعات التكنولوجية.

- المعاهد الفنية الصناعية.

- كليات التعليم الصناعي.

وأكّدت وزارة التعليم العالي أنَّ الكليات المتاحة تقدم حزمة متميزة من البرامج التي تؤهل الطلاب لسوق العمل، خاصة أنّها تهتم بالتدريب العملي أثناء فترة الدراسة لصقل مهارات الطلاب بجانب الدراسة الأكاديمية.

نتيجة الدبلومات الفنية

ومن المقرر أنَّ يعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالنتيجة كالتصحيح وضوابط رصد الدرجات.