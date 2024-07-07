مفاجأة في تنسيق الجامعات 2024 بعد إلغاء اختبار القدرات بـ«التربية النوعية»

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من الخطوات التي يجري العمل عليها الفترة الحالية لتطبيقها في تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان.

موضحة أن أبرز ملامح التطوير يتمثل في كليات التربية النوعية ونظم الدراسة بها وبرامجها، وكذلك عدد الطلاب المقرر قبولهم بتلك الكليات، خاصة بعد قرار المجلس بإلغاء اختبارات القدرات لها.

تطوير كليات التربية النوعية في الجامعات المصرية2024

وأوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوجهات الخاصة من الأعلى للجامعات للجنة التنسيق المتعلقة بتخفيض أعداد الطلاب في الكليات النظرية وزيادتها في «العملية» لا تتخطى كونها استشاردية للجنة التنسيق، ويتم تحديد الأعداد وفقاً لمعطيات نتائج الثانوية العامة.

مضيفاً أن هناك توجها هاماً يتعلق بكليات التربية النوعية وتطويرها، لتكون إحدى المؤسسات التعليمية المختصصة في تخريج كوادر متميزة لسوق العمل.

وأضافت المصادر، أن التوجهات تشير إلى رفع أعداد الطلاب في كليات التربية النوعية وتطوير نظم الدراسة بها، لتتجه نحو الاهتمام بالجانب التكنولوجي بمختلف المجالات «موسيقى، اقتصاد منزلي.. إلخ».

وتابعت المصادر، أنه بالنسبة للكليات الآخرى خاصة النظرية، فالعمل يجري على قدم وساق لتكون الكليات والجامعات مستعدة لعمل التنسيق وفقاً للضوابط والقواعد التي يقرها الأعلى للجامعات.

ونوهت المصادر إلى أنه لن يضار أي طالب ناجح في الثانوية العامة من التطوير، وأن لكل طالب ناجح في امتحانات الثانوبة العامة مكان في الجامعة.