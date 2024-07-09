أخبار البورصة المصرية في منتصف تداولات جلسة اليوم الثلاثاء 9-7-2024

كشف أخبار البورصة المصرية، تباينا في أداء المؤشرات بمنتصف تداولات جلسة اليوم الثلاثاء 9-7-2024، إذ تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.2% عند مستوى 28340.66 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.45% عند مستوى 6327.37 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

كما صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.34% في منتصف تداولات اليوم، ليسجل مستوى 9158.53 نقطة وفق أخبار البورصة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.3 مليار جنيه، عبر التداول على 271.4 مليون سهم، وجرى تنفيذ 46 و6524 ألف صفقة، وسجل إجمالي رأس المال السوقي في وقت كتابة التقرير نحو 1.915 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 13.94%

يُشار إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفع بنحو 13.94% منذ بداية العام الجاري، مسجلًا أعلى مستوى عند 34493.56 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.