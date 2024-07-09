البورصة تُطلق منصة حوارية لفتح قنوات تفاعلية مع المستثمرين

أطلقت البورصة منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي عبر موقعها الإلكتروني تحت اسم «منصة حوار البورصة»، في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، التي اعتمدت في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع أطراف السوق كافة.

تعزيز الحوار المجتمعي مع منظومة سوق المال

وأوضحت البورصة المصرية، أنّ إطلاق المنصة الجديدة يأتي استمرارا وتعزيزا للحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال، وعملا على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة ومجتمع سوق المال، ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.

تلقي المقترحات والموضوعات تحت الدراسة

وتتضمن المنصة نموذجا لتلقي المقترحات والموضوعات تحت الدراسة، مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، لتلقي آراء عناصر سوق المال تعزيزا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.