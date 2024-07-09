رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البورصة تُطلق منصة حوارية لفتح قنوات تفاعلية مع المستثمرين

كتب:

وليد عبد السلام
11:23 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أطلقت البورصة منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي عبر موقعها الإلكتروني تحت اسم «منصة حوار البورصة»، في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، التي اعتمدت في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع أطراف السوق كافة.

تعزيز الحوار المجتمعي مع منظومة سوق المال

وأوضحت البورصة المصرية، أنّ إطلاق المنصة الجديدة يأتي استمرارا وتعزيزا للحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال، وعملا على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة ومجتمع سوق المال، ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.

تلقي المقترحات والموضوعات تحت الدراسة

وتتضمن المنصة نموذجا لتلقي المقترحات والموضوعات تحت الدراسة، مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، لتلقي آراء عناصر سوق المال تعزيزا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

اقرأ المزيد:

أخبار البورصة المصرية اليوم.. 18 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 7-7-2024

أخبار البورصة المصرية.. 5 مليارات جنيه مكاسب سوقية في آخر جلسات الأسبوع

البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري

أخبار البورصة المصرية.. إنهاء التداولات على مكاسب سوقية بقيمة 15 مليار جنيه
بقلم وليد عبد السلام