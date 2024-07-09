تسوية 4562 قطعة أرض وضع يد في محافظة القاهرة

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، أن إجمالي عدد قطع أراضي وضع اليد بلغ نحو 4562 قطعة على مساحة نحو 8 ملايين متر مربع تم تسويتها، مشيرًا إلى أن أكبر عدد من قطع الأراضي تم تسويتها بالبيع توجد في المنطقة الجنوبية التي تضم 11 حيًا وبلغت 3728 قطعة، يليها المنطقة الشرقية بالقاهرة التي تشمل 8 أحياء بعدد 454.

حالات وضع اليد

ولفت التقرير، إلى أن أقل عدد من قطع الأراضي لوضع اليد التي تم تسويتها بالبيع يوجد في المنطقة الشمالية، التي تضم 8 أحياء وبلغت 49 قطعة، يليها المنطقة الغربية بعدد 331 قطعة، وذلك من أجمالي الحصر لتلك الأراضي على مستوى القاهرة.

مقابل الانتفاع

وفيما يتعلق بأكبر عدد من قطع الأراضي لحالات وضع اليد التي تم تسويتها مقابل انتفاع توجد في المنطقة الجنوبية بعدد 8036، يليها المنطقة الغربية بعدد 810، وذلك من إجمالي الحصر لتلك الأراضي، أما أقل عدد من قطع الأراضي لوضع اليد تم تسويتها توجد في المنطقة الشمالية بعدد 434 يليها المنطقة الشرقية بعدد 665 قطعة، موضحا أن محافظة القاهرة لا يوجد بها ظهير صحراوي.