محافظة القاهرة تكشف أبرز المشروعات التنموية بها.. منها ممشى مصر ومثلث ماسبيرو

أصدرت محافظة القاهرة تقرير عن الإنجازات التى شهدتها المحافظة السنوات الماضية، ومنها تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجديدة، ومنها «مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، تطوير كورنيش النيل وإنشاء ممشى أهل مصر، مشروعات تطوير محيط سور مجرى العيون، مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، مشروعات الطرق والنقل المنفذة، مشروعات الصرف الصحي، مشروعات إحلال وتجديد مياه الشرب، مشروعات الكهرباء ومشروع حي الأسمرات».

مشروع الأسمرات الإسكاني

وأشار التقرير إلى أن مشروع الأسمرات عبارة عن حي تم إنشاؤه ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكاني بحي المقطم لنقل سُكان المناطق الخطرة والذي تضمن إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بتكلفة 1.5 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات الخطرة التي تضم آلاف الأسر.

مشروع روضة السيدة

وأوضح التقرير إلى أن أحد مشروعات القاهرة مشروع روضة السيدة يعد مشروعا نموذجيا ومن أضخم مشروعات تطوير العشوائيات بحي السيدة زينب لما له من طابع تاريخي مميز للقاهرة الفاطمية حيث تمثل المنطقة مزارًا سياحيًا مثل شارع المعز، وهو ما يساعد على تحسين الحالة الاقتصادية للمقيمين به وتحسين أحوالهم المعيشية، ويقام هذا المشروع على مساحة 7.5 فدان بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغت 816 وحدة و202 وحدة ‏تجارية، مع المراعاه في تصميمه المعماري الحفاظ على الطابع الإسلامي التاريخي لتلك المنطقة.