في عيدها القومي.. محافظة القاهرة تنشر تقريرا عن أبرز مشروعات تنمية الاستثمار

تزامنًا مع العيد القومي لمحافظة القاهرة 1055، صدر تقرير للمحافظة عن مشروعات تنمية الاستثمار في العاصمة باعتبارها أحد دعائم برامج التنمية الحضرية وذلك من خلال المخططات العمرانية وبرامج توفير الخدمات والمرافق العامة ومخططات التنمية الصناعية والاقتصادية.

مشروع مدينة الجلود بالروبيكي

ومن المشروعات الصناعية بالقاهرة مشروع مدينة الروبيكي عبارة عن مدينة صناعية متكاملة ومتطورة ومتخصصة في دباغة الجلود وصناعتها بالروبيكي كمدينة جاذبة للصناعة الوطنية من خلال تشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة لتطوير القطاع وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وذلك على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1629 فدانا.

وجاء المشروع للحد من التلوث والحفاظ على منطقة سور مجرى العيون كمنطقة آثرية وسياحية، ويستهدف المشروع في مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 250 مليون قدم سنوياً بنسبة زيادة قدرها 280%، زيادة إنتاج الجلود المشطبة لزيادة القيمة المضافة، خلق فرص العمل 25 ألف عامل، ومضاعفة الصادرات إلى ما يزيد عن 300 مليون دولار سنويا.

المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت

تأسست مصانع الرخام والجرانيت في منطقة شق الثعبان في أوائل الثمانينيات إلا أنها نشأت عشوائية بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة بلا تراخيص صناعية ولكن بالرغم من النشأة العشوائية للمنطقة فقد اكتسبت المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت شهرة عالمية ومحلية في تلك الصناعة فكان لابد من انشاء مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الصناعية، والهدف من التطوير هو زيادة الصادرات ودعم الجرانيت واستقرار أحوال العمالة وتوفير عائد جيد للدولة.

إقامة محاور جديدة

ومن الأنشطة التي شهدتها القاهرة، مواجهة الازدحام المروري والعمل على تطوير التخطيط الإقليمي للعاصمة من خلال إقامة محاور جديدة وتطوير المحاور الحالية للحد من الكثافة المرورية كتطوير كوبري المطرية وكوبري شمال طرة، ومن المحاور المقامة حديثًا:

محور روض الفرج

يعد محور روض الفرج الذي افتتح في مايو 2019 هو شريان حياة جديد حيث إنه أحد أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة حيث يمثل أهمية كبرى في ربط شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائري بمناطق غرب القاهرة.